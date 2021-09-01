大陸陝西省西安市上月一名女子在西安地鐵3號線上被保全強行拖出車外，保全行徑粗魯，扯落女子身上衣物，影片在近日曝光於陸網上，引起網民公憤，一舉竄上熱搜。對此，西安市公安局地鐵分局1日指出，已介入調查中。

近日社群平台《微博》上流傳一部影片，畫面中一名女子身穿黑色連身裙被疑似保全的男子以粗暴方式強行拖出地鐵車廂，在拉扯過程中，該男強行抱起女子外，還有多位男性以「抬豬公」方式，大字形將其拖出，而女子的連身裙則被撕爛，女子僅著內衣、內褲狼狽趴倒在地的畫面，迅速引起網友暴怒。

當時目擊者拿出影片指出，該女子因在車廂內大聲講電話引起長者不滿，兩人起衝突後，長者突伸手打人，但到場的保全人員以為是女子在打老人便出手勸離而女子不從死命抵抗，才演變成網傳的畫面。

據《澎湃新聞》報導，西安市公安局地鐵分局於1日證實，警方已介入調查，此外，西安地鐵回應，涉事方報警了。

對此，上海執業律師陸鳳陽表示，透過目前的網傳影片判斷，西安地鐵處置不當，且保全人員以強制方式拉扯當事女子，致對方身體大面積裸露，非常不適合。

陸鳳陽律師認為，西安地鐵可以採取更適當的方式處理，例如勸阻、協助溝通或是維持現場秩序，等到終點站或其他乘客都下車時勸離；律師強調，處置需文明、理性，並指出，當事女子若認為權利受侵害，可以向西安地鐵要求賠償與道歉。

另外，湖南執業律師刑鑫則表示，根據通報中的情況判斷，地鐵保全人員並無強制請乘客下車的權力，應該報警，交由公安機關斷定該女是否違反《治安管理處罰條例》，再行決定是否處以行政罰；刑鑫律師指出，網路影片並無法判定保全的行為是否故意，倘若女子認為權益受侵犯，可以採取投訴、舉報、起訴等合法方式主張正當權益。