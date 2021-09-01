駐德代表謝志偉昨日（8月31日）表示，民間買BNT是一場「接力賽」，強調台灣政府去年8月起的貢獻，痛批「沒腦的人」才會把功勞都歸給第四棒。對此，台灣民眾黨痛批，負責前三棒的蔡政府對第四棒的種種阻撓、唱衰，最後卻想與第四棒共享歡呼聲，根本是前所未見的雷隊友。民眾黨發言人蔡峻維也PO出一張4格漫畫圖大酸，這是「民進黨的BNT接力賽」。

圖/翻攝自 民眾黨發言人 蔡峻維臉書。

對於謝志偉形容買BNT像接力比賽一樣，認為前三棒是蔡政府，第四棒才是民間企業，被質疑是收割民間努力。台灣民眾黨1日晚間在臉書PO文表示，防疫當前，各國政府都想方設法讓國民盡早打到疫苗，民進黨政府想的卻是不能讓民間獨攬功勞。先不論謝志偉的比喻有多麼不倫不類，若BNT採購真的是場接力賽，負責前三棒的蔡政府對第四棒的種種阻撓、唱衰，最後卻想與第四棒共享歡呼聲，根本是前所未見的雷隊友。

民眾黨指出，在這場去年10月就開跑的BNT採購接力賽中，蔡政府的「第一棒」卻嫌3000萬劑太多，導致採購案破局，甚至疑似政治力介入，讓東洋董事長林全說出疫苗採購「水很深」這樣意味深長的話。而接著跑的第二棒，越過代理商直接向BNT原廠採購，直接跑錯跑道遭原廠已讀不回；第三棒更是直接將BNT疫苗已通過的緊急使用授權悄悄刪除，假裝什麼事都沒發生過。

第四棒接過棒子，前三棒卻設下「原廠授權書」的阻礙，甚至唱衰「我敢說現在買不到」、「疫苗跟口袋裡的錢不一樣」，硬生生地把接力賽搞成了障礙賽。民眾黨強調，謝志偉代表用接力賽來比喻BNT採購案，卻無視前三棒是雷隊友的事實，更不敢提自己位居要職卻毫無作為，只能眼睜睜看著疫苗採購接力賽跑到終點，才急忙出來攬功，這樣的大使卻成為國家臉面真替民進敢感到羞恥。

國內疫苗存量稱不是充足，蘇貞昌院長與陳時中部長卻接連阻饒明年三千萬劑BNT疫苗採購，請台灣人民看清楚，「這就是我們傲慢的蘇內閣、最愛爭功諉過的蔡政府」。

蔡峻維1日則在臉書PO出一張四格漫畫圖嘲諷謝志偉，大酸這才是「民進黨的BNT接力賽」。

#BNT來了... 由台灣民眾黨發佈於 2021年9月1日 星期三