大陸國務院總理李克強1日主持召開國務院常務會議時指出，要加大對中小微企業支持力度，今年再新增人民幣（下同）3千億元支援小微企業再貸款額度，同時推動更多發放普惠小微信用貸款，並發揮地方政府專項債作用帶動擴大有效投資。

央視新聞報導，針對大宗商品價格居高不下導致生產經營成本上升、應收帳款增加、疫情災情影響等問題，會議指出，將進一步採取措施穩住市場主體、穩住就業，保持經濟運行在合理區間。

會議強調，穩增長、保就業，重在保市場主體，特別是量大面廣的中小微企業。在具體舉措方面，一是加大幫扶政策力度，今年再新增3千億元支援小微企業再貸款額度，支持銀行向小微企業和個體工商戶發放貸款。推動更多發放普惠小微信用貸款。引導金融機構開展票據貼現和融資，中國人民銀行提供再貼現支持，緩解中小微企業佔款壓力。

二是進一步深化「放管服」改革，優化經商環境，降低制度性交易成本，保護產權，保護公平競爭，增強發展信心。嚴禁亂收費、亂攤派。繼續清理拖欠中小微企業帳款，鼓勵地方有針對性推出幫扶中小微企業的措施。

三是做好跨周期調節。發揮地方政府專項債作用帶動擴大有效投資。根據形勢變化加強政策儲備，適時出台部分惠企政策到期後的接續政策，保持經濟平穩、健康發展和就業穩定。