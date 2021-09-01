警方查扣到吸食大麻用的水煙斗、大麻等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市26歲廖姓男子，找建築公司鄭姓小開佯稱要合開私人招待所，今年7月將鄭姓小開騙上車後，強押到木柵福德坑山區毆打、鳴槍恐嚇，逼他簽下1600萬本票與260萬借據後，再丟包到內湖新明路。內湖分局提報廖男治平對象，循線將廖男等7嫌拘提到案，廖嫌等3人經新北地院裁定羈押禁見。

警方調查，廖嫌是飲料代理商，日前與鄭男洽談合作開設私人招待所，7月21日廖嫌率6名小弟在板橋火車站將鄭男載走後，將他強押至福德坑山區毆打，郭姓小弟還朝鄭男耳邊開槍恐嚇，鄭男心生畏懼下只得簽下1600萬本票、260萬借據、刑事傷害和解書等，最後被丟包到內湖新明路，鄭男趕緊到附近派出所報案。

警方報請新北地檢署指揮偵辦，經一個多月密集蒐證，日前持拘搜票逮捕廖嫌及小弟等7人，查扣到傷害和解書、借據、本票、手機及毒品大麻等證物。全案訊後，依恐嚇取財、組織、毒品等罪嫌送辦。

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