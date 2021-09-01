8月31日，在阿富汗東部城市柯斯特（Khost），塔利班支持者並排陳列披著美國與北大西洋公約組織（NATO）旗幟的棺木，慶祝最後一批美軍撤離阿富汗。

在這場假喪禮上，還有披著法國與英國國旗的棺木，沿街與大批民眾一同遊行。有些人高舉槍枝，還有人揮舞塔利班軍旗，或把這場羞辱華府與北約盟友的場面用手機記錄下來。

塔利班官員柯斯蒂（Qari Saeed Khosti）告訴來採訪的當地電視台Zhman TV：「8月31日是我們正式的自由日。在這一天，佔據的美國和北約勢力逃離了這個國家。」

柯斯特的慶祝畫面在社交媒體廣為流傳，同時被分享的還有首都喀布爾的鳴槍慶賀影片，甚至有影片顯示一名男子被懸吊在美國製的黑鷹直升機下方，在阿富汗第二大城市坎達哈（Kandahar）上空盤旋。路透社無法證實所有影片的真實性。

塔利班閃電取回政權後，接手潰逃的阿富汗政府軍所留下的美製武器和硬體。

昨天流傳於網路的畫面可看到，塔利班成員穿著美軍迷彩服，在喀布爾機場昂首闊步，有些人揮舞著步槍，還有人試戴最先進的夜視鏡，或打量美軍直升機。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，美軍對這些畫面不感到憂心，因為那些直升機都已經報廢。美軍在臨走前最後一刻摧毀超過70架飛機與數十輛裝甲車。