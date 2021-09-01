台、俄跨國浪漫劇《20年的約定》耗時兩年拍攝，女主角郭雪芙戲裡被劈腿，日前接受AMM亞洲心動娛樂影音平台專訪時聊起感情觀，被問「花心劈腿」、「不務正業」、「吸毒賭博」、「施暴虐打」、「滿口謊言」哪一項最無法原諒？郭雪芙二話不說表示：「全部都不能原諒！這每一樣都太糟糕了！」

即使承認自己私下是個心軟的人，但郭雪芙表示，在這方面她不會輕易妥協讓步，理性的她，認為這些事不但傷害了別人，同時也會傷害到自己！她還立刻化身貼心小姊姊，對女生們喊話：「絕不能心軟！請務必好好思考，這是為了你們兩人好！」。

《20年的約定》播出後劇中感情線受到關注，入戲粉絲都在猜測郭雪芙飾演的以晴，最後到底會選擇蔡凡熙飾演的完美又善良得音樂才子趙天祐，還是邱昊奇飾演帥氣卻花心的校草學長李俊昂，或是仲思齊飾演的俄羅斯救難隊員季馬。得知《20年的約定》受喜愛，正忙著拍戲的郭雪芙，特別感謝粉絲的喜愛，預告愈到後面愈好看，請粉絲繼續支持。該劇已在AMM亞洲心動娛樂影音平台全球獨家首播。

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