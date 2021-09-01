跨越歐亞兩洲的土耳其，在國防、外交與經貿事務上一直表現的靈活多變，他們似乎總能與周邊國家打上交道。土耳其航空協會(Turkish Aeronautical Association )和 烏克蘭國防貿易公司(Ukrspecexport)建立合作關係，將要成立俄式直升機維修保養服務公司。這有可能損及俄羅斯的利益，但土耳其放眼的是與俄國關係較尷尬的中東、南美等國家，他們的也有大量使用俄式直升機。

防衛新聞(Defense News)報導，土耳其本身就有操作不少俄式直升機，該計畫成立初期，原意是為土耳其憲兵部隊目前使用的18架 Mi-17「河馬-H」（Hip-H）通用直升機提供基地級的維護服務，於是他們找到同樣精通俄式直升機製作與生產的烏克蘭為合作夥伴，之後發現國際上的俄式直升機相當多，Mi-17的全球數量超過1.2萬架，雖然俄羅斯是主要維修服務業主，但國際上仍有相當數量的Mi-17會尋求除俄羅斯以外的維護業者。

土耳其航空協會總經理巴利克西( Cemal Balikci)說，每架 Mi-17 的全面級維護將耗資 250 萬美元，修復利潤由土耳其與烏克蘭均分。

協會表示，潛在的客戶來自中東、中亞，他預計未來最直接的工作可能來自利比亞、巴基斯坦和亞塞拜然。樂觀評估，大約可以承包到1500 架Mi-17 直升機的維修工作。

巴利克西補充說，除了Mi-17，協會的目標還放眼Mi-8和Mi-24直升機的維修工作。

Mi-8是Mi-17的前期型，北約代號「河馬」(Hip)，1961年首飛，總生產量達到1.7萬架，是全世界數量最多的直升機(Mi-17排名第2)

Mi-24是攻擊/運輸兩用直升機，可攜帶大量武裝，但仍有可乘座8名士兵的乘員艙，雖然體積大，但曾經是飛得最快的武裝直竹機，極速達到時速280公里。