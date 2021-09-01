因新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發，5月起至今也有不少台灣人都感受了一波「在家工作」(work from home)，或者稱之為遠距辦公的新生活。居家辦公因為更能自在運用時間，被不少人認為更為自由。但竟然有日本知名企業明文規定員工，在家工作也不能抽菸！不由得讓人覺得是不是「管很寬」？

日本NHK新聞報導，當地最大控股公司野村證券最新決定，下(10)個月起，要求所有員工在工作時間內不能抽菸。這不僅包含了在公司內部上班的員工，也包含遠距在家辦公的人。

針對上述政策，野村證券執行長飯山俊康指出，在家裡跟工作場所吸菸對健康的影響是相同的。對於限制員工在工作時間內抽菸，他指出原因是期待員工能保持健康，並且在工作時間內維持生產力。

除了規定員工在工作時間內不可吸菸，野村證券向員工發出的備忘錄還指出，強烈建議員工在午餐或是休息時間必須要遠離辦公室至少45分鐘，目的是防範「三手菸」；為了提升員工的健康，野村證券也已經預告，12月公司內的吸煙室就會全面關閉。

既然發出備忘錄來提醒，令人好奇的是，野村證券會不會對於違反抽菸禁令的員工施以懲罰？該公司發言人Yoshitaka Otsu回應外媒，他們是基於互信原則來實施。聽起來，略有一點緩衝空間。其實除了祭出工作禁菸令，野村證券也公告，他們期待能讓員工吸菸率從2020年3月的20%，在2025年降到12%；並且也對期待戒菸的員工提供財務上的協助。

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