總統府舉辦的「東京奧運英雄凱旋派對」今(1日)登場，下午3時起東奧代表團選手陸續走上府前星光大道紅毯，「麟洋配」率先登場，蔡英文總統接見時逐一唱名，並宣布2024巴黎奧運將加碼「黃金計畫」。值得注意的是，蔡英文贈送給「麟洋配」的紀念品是一卡通麟洋壓線卡，引發網友關注和討論。

蔡英文在接見代表團時逐一唱名，除了「麟洋」，還有舉重女神郭婞淳、陳玟卉、柔道楊勇緯、桌球林昀儒、跆拳道羅嘉玲等人，以及奧運五朝元老盧彥勳、莊智淵，並向他們致上最高敬意。

蔡英文也當場宣布，邁向2024巴黎奧運，「黃金計畫」還會持續，後勤支援只會增加，不會減少，而且還會更好。她也期待企業界和民間團體和政府一起創造更好的體育環境，讓台灣的體育實力可以繼續茁壯。

不過，有網友發現，蔡英文送給「麟洋配」的是一卡通的紀念卡，而非先前鬧出爭議的悠遊卡，現場主持人還問「你們喜歡這樣的封面嗎？」臉書粉專《行走的故事詩/yanwu》發文指出，「結果總統送麟洋台灣in一卡通當禮物XDDD」，並引起其他網友熱議，其他網友紛紛留言表示，「而且主持人還問麟洋喜不喜歡」、「看直播真的笑出來，本場highlight」、「高級惡趣味」、「超壞我笑炸」、「整個笑傻」、「什麼跟什麼啊⋯⋯」。