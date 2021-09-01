中央氣象局表示，明(2日)起太平洋高壓減弱、南方水氣接近，午後雷陣雨更強，而且降雨範圍會從山區擴展至平地，中午過後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區並有局部大雨。氣象專家賈新興表示，最新歐美模式預報，9月8日(下周三)熱帶低壓在菲律賓呂宋島附近生成的機率約4至5成，有可能從巴士海峽通過，後續還要再持續觀察。

雨神報到！午後雷陣雨連炸一周 氣象局最新說明｜2021.09.01

氣象局指出，明天(2日)各地大多仍為多雲到晴，由於太平洋高壓減弱，清晨西半部會有些零星降雨，早上太陽加熱後，西半部地區及東半部山區午後會有局部短暫雷陣雨，其中降雨機率高的地方位於中南部地區及其他各地山區，這些地方午後容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，部分地區的降雨將延續到晚間，午後請留意天氣變化；另外，東南部及恆春半島則不定時會有零星降雨；各地高溫約32至35度。

1至2日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五至下周日(3日至5日)太平洋高壓偏弱，各地雖大多為多雲到晴，不過午後西半部地區及東半部山區易有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區仍是降雨機率高的地方，容易出現局部大雨，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣，而周末期間北部平地午後雷雨有增多的趨勢；另外，東南部及恆春半島不定時會有零星短暫陣雨，夜晚至清晨西半部也有零星降雨。

下周一至下周三(6日至8日)太平洋高壓稍增強，水氣有減少趨勢，各地大多為多雲到晴，西半部地區的午後雷陣雨有逐漸縮小至山區及近山區平地的趨勢，東半部則仍在山區，而中南部地區及其他山區出現局部大雨的機率也有機會慢慢降低，至於東南部及恆春半島仍偶有零星短暫陣雨。