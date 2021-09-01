黑色方型包身加上可上行李箱的設計，可說為男仕專屬設計。Rimowa黑色Never Still公事包價格店洽。（Rimowa提供）

方正型的手袋市場近幾年愈發火熱，相較於便利可隨易塑形的包款如Tote，方型包或是有箱型設計款式則顯的較為規矩且嚴謹，做為搭配正式服裝也顯的較有邏輯。德國精品行李箱品牌Rimowa這季為Never Still系列再推新款，呈現兩款方正且低調的全新作品，新作以公事包和郵差包做為方型包設計的頂級佳作，材質採用全粒面牛皮及防潑水布，打造它獨特且低調的質感。同時在設計上也保留了Rimowa獨有的尊榮感與辨視度，品牌金屬標誌和可供旅行輕易束於行李箱上的束帶設計，如行李箱的溝痕設計，更增添其可看性。義大利精品Valentino Garavani也發表立體方包Rockstud Alcove，結合了時尚氛圍與龐克氣息，為Rockstud Alcove更增添可看性，箱型包以十字粒面皮紋縫製，從典雅的黑色、亮眼的紅色和充滿野性的豹紋，還有全鑲嵌鉚釘的叛逆版本，搭充滿個性或叛逆風格的造型剛好而已，如果拿來搭正裝，可以說既跳tone又合拍，衝突美感一次備足。

箱型包身近幾季超級火熱，Rimowa沙漠粉色郵差包，價格店洽。（Rimowa提供）