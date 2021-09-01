《大新聞大爆卦》

根據《美麗島電子報》8月國政民調，有55.1%信任總統蔡英文，比上月增加6.5個百分點；行政院長蘇貞昌則有48.6%民眾滿意，比上月增加3.6個百分點。資深媒體人謝寒冰表示，蔡英文的民調上升，蘇貞昌的民調也跟著起來了，質疑蔡政府這麼多人做這麼爛，還這麼多人願意相信它，他覺得很可怕。

謝寒冰1日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目指出，在疫情之下，政府卻還在惡搞，拿著雞毛當令箭，因為現在它有權柄。他看到陳時中開記者會，都要笑出來了，陳時中居然講疫情影響經濟，講應該要怎樣執行，陳時中是經管會主委還是經濟部長？陳時中好歹是防疫指揮官，卻在那邊談經濟，他甚至酸說，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下次是不是也要講社會福利。謝寒冰感慨，看來政府官員已經完全無所謂，還在惡搞。

謝寒冰表示，他覺得很可怕，就是最近美麗島電子報民調，蔡英文民調上升了，蘇貞昌的民調也跟著起來了，好像民眾覺得還不錯。假設這個民調是真的，台灣前途是一片灰暗，質疑蔡政府這麼多人做得這麼爛、害死這麼多人，根本完全是惡搞，然後還這麼多人願意相信它，這就是我們所處的社會。

謝寒冰認為，這個社會的整個價值已經扭曲了，他希望台灣不是這樣的社會，但他擔心台灣已經變成這樣的社會。

《美麗島電子報》8月最新民調顯示，蔡總統信任度為55.1%，比上月增加6.5個百分點，也有41.3%不信任蔡總統，比上月減少6.4個百分點；蘇貞昌施政滿意度為48.6%，比上月增加3.6個百分點，也有47.9%不滿意蘇貞昌，比上月減少3.3個百分點。