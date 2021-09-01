奇幻唯美浪漫古裝大戲《紅天機》本週首播就傳捷報，千呼萬喚始出來的成年版金裕貞絕美古裝終於亮相，韓國網友感動讚嘆「謝謝妳沒長歪」，初會安孝燮就擠在一起「轎咚」，金裕貞也意外投入懷中，喚起安孝燮與自己兒時的甜蜜回憶，卻不料引起潛藏魔性大爆發，精彩劇情也讓收視突破2位數字排行No.1！而安孝燮登場不到一集就半裸示人名品身材大放送，戲外透露並不介意被稱為「男友照製造機」，大方宣告單身樂當全民男友。

《紅天機》除了男女主角詩情畫意的唯美畫面、命運多舛的故事令觀眾心繫之外，劇組還找來擁有美聲的男團EXO成員伯賢獻唱OST，在重點時刻更為劇情增添了淒美感。

不過儘管在劇中飽受命運考驗，安孝燮在劇外則展現出了單純善良又大受女性喜愛的一面，他在週末上最新一集的韓綜《我家的熊孩子》時，主持人徐章焄提到安由於每次一有新照片就會被許多女性拿去放在社群平台上當成自己男友的照片，因而有了「男友照製造機」這個外號，徐章焄問安孝燮「被這麼多人當成男友，自己的女友都不會吃醋嗎？」，安孝燮大方正面回應「還沒遇過女友因此吃醋的情況」、「現在沒有女朋友」，並說「如果我女友的照片被人拿去當女友照，那我會很開心的」，直率的回答不僅等於正式宣告單身，也隱隱有著樂於當「全民男友」的親切感。

《紅天機》自9／6起將改為每週一、二晚間11點與韓國同日更新上架，讓粉絲們不用等過夜就可看到有完整正版中文字幕的高畫質最新劇情進展。