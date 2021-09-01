（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

台北市府將推出的台北熊好券，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份，將全數整合於「台北通，Taipei Pass」，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計9月下旬將開放填寫意願登記後並擇期公開抽獎。

北市府表示，此次台北熊好券是採數位票券模式，民眾只要下載「台北通APP」即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在台北通APP票夾中看到自己獲得的數位票券，只要到台北熊好券合作店家消費點開票券、掃碼店家專屬的活動QRCode，即可線上付券並完成消費折抵。

台北熊好券合作商家鎖定在住宿、零售、餐飲、藝文、體育及市集等受創產業，這些產業家數在台北市境內近10萬家。

台北市長柯文哲表示，北市本次以數位方式辦理這次活動不僅要讓受創店家感受到振興，更要帶領傳統店家體會到「數位轉型」的便利性。

北市府祕書長陳志銘表示，台北熊好券採全程數位化的方式，從意願登記、線上抽籤、系統派券、消費折抵一條龍流程，一步步引導受創產業的店家、傳統市場及夜市加速數位轉型。

《中時新聞網》幫讀者整理使用「台北熊好券」如下：

一，如何參加？

民眾只要下載「台北通」就可以參加票券抽獎。

二，如何下載台北通？

QR code趕快掃起來。

三，何時抽獎？

預計於九月下旬開放意願登記並公開抽獎。

四，如何使用？

幸運中獎的民眾，就可到台北熊好券合作店家消費折抵啦。

五，涵蓋範圍？

包含

1，住宿券：面額1000元，安心旅宿

2，饗購券：面額100元，零售及餐飲業店家

3，藝文卷：面額100元，藝文產業相關店家

4，運動卷：面額100元，公有委外、民營運動場館

5，市集券：面額100元，傳統市場、夜市、地下街