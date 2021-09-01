一位泰國熱褲妹與大樓女管理員扭打成一團的影片近日在網路瘋傳！原來這位熱褲妹，因接觸過新冠肺炎確診者，按規定需居家隔離，然而她卻嫌住處管理人員送飯送太慢，一言不合雙方大打出手，女管理員還被狠狠搧了數個耳光，場面相當火爆。

影片中的泰國熱褲妹，身材火辣，穿著熱褲露出一雙纖纖美腿，但舉止卻相當火爆，與一位女管理員不知為何原因發生衝突，兩人扭打成一團，管理員更險些無法招架熱褲妹的攻擊，被她狠狠甩了幾個巴掌。

根據中國報報導，原來熱褲妹是因在居家隔離期間，不滿住處管理人員送飯太慢，自行跑下來拿飯，趁機向對方發洩心中怒火，扭打過程中不斷痛罵「我是有錢人，我爸是將軍，我不怕妳告我！妳爸是誰呢？肯定是小人物，如果是大人物妳也不會來做這種工作。」

隨後穿著黑衣的男保全見狀，上前阻止熱褲妹暴行，熱褲妹更氣焰囂張地警告對方別多管閒事，「你別碰我！我剛剛花20萬泰銖（約17萬台幣）做隆乳手術，如果碰壞了，你賠得起嗎？」還叫保全去拿鞋子給她穿，因為她是有錢人，怎麼可以讓她赤腳踩在地板上。

不過老天有眼，熱褲妹最終得到了應有懲罰。熱褲妹上月30號以賠償3萬泰銖，並向對方道歉為代價，與女管理員達成了和解，還須在7天內搬出大樓。隨著這段扭打影片不斷發酵，熱褲妹的身分也被起底，有人爆料她根本不是什麼大官女兒，只是一位沒沒無聞的網紅，但因為在學校成績不錯，是個學霸，所以為人比較高傲。