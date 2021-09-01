針對蔡英文總統昨在凱達格蘭論壇致詞提到，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主和生活方式，中廣董事長趙少康今天質問，若中國是鄰國，那台灣是什麼國？若這不是兩國論，什麼是兩國論？他痛批蔡英文如「兩國論快閃族」，因為她怕美國教訓她、逼她收回。

蔡英文昨在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞時說，「我們也努力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突」、「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式」

中廣董事長趙少康表示，這兩段談話各提到一次「鄰國」，但對象顯然不同，前句她要合作的「鄰國」應該是指日本、南韓、菲律賓、越南甚至美國，但後句要和平共存、不軍事對抗的「鄰國」，很明顯的就是「中國」。

趙少康質問，如果中國是鄰國，那台灣是什麼國？台灣和「中國」這個「鄰國」的關係又是什麼？如果這不是兩國論，那什麼是兩國論呢？如果連他都看得出來，北京會看不出來嗎？

趙少康批評，蔡英文只是沒有公開宣布台獨，這不是故意要激怒北京嗎？如果基於策略，真要激怒北京，那就大大方方激怒他，何必繞著彎閃閃躲躲？

他指出，觀察蔡英文就任5年多來的做法，就是不公開宣布台獨，但私下做的都是往台獨傾斜，或在言語上刺北京一下，讓北京氣在心裡卻沒有什麼具體證據，如果北京有什麼反應行動，就會被罵成「挑釁」、「改變現狀」。但兩岸這樣一來一往沒有善意的搞下去，真的對台灣有利嗎？

他形容蔡英文像是個「兩國論快閃族」，蔡既不敢像李登輝，公開提出兩國論，更不敢像陳水扁提出「台灣 中國、一邊一國」，因為她怕美國教訓她、逼她收回。

趙少康說，蔡英文會做的只有找機會捅一下北京，然後快閃跑掉，下次找機會，再捅一下北京，讓北京氣得牙癢癢的，又無可奈何。只是不知道，她真以為這樣做個「兩國論快閃族」精神就很爽，而能讓台灣獨立或達成一邊一國了嗎？