便民措施再升級！財政部表示，民眾除了可以到國稅局申請查得被繼承人的金融遺產之外，即日起國稅局也提供單一窗口回復服務。

財政部表示，過去民眾要查被繼承人的金融遺產，還要東奔西跑，自去年7月起財政部與金管會合作，由國稅局擔任受理查詢窗口，民眾就可以就近申請查詢，根據統計該措施實施以來，申請案件數已達7.3萬多件。

財政部表示，供查詢金融遺產資料服務以來，因金融遺產資料無統一管理機構，須由各家金融機構將查得的金融遺產資料分別郵寄給申請人，耗費金融機構人力及郵資成本，也增加申請人整理金融遺產資料的複雜度。

財政部為解決此問題，提供更精進的服務，整合國稅局及金融機構作業系統，協調金融機構將查得資料以電子傳輸方式匯回國稅局，統一由國稅局擔任回復窗口。

9月1日起民眾申請查詢被繼承人金融遺產資料，將統一由國稅局提供，民眾可選擇由國稅局掛號寄送，或者自行至財政部電子申報繳稅服務網站下載「遺產稅電子申辦軟體」，於申請後30個工作日起使用自然人憑證、已申辦健保卡網路服務註冊之全民健康保險保險憑證或其他經財政部審核通過之電子憑證等下載被繼承人包含金融遺產的財產資料。

金融遺產種類包括存款、基金、上市(櫃)及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱及信用卡債務等，有需要的民眾就可以就近辦理。