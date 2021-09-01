為東奧代表團辦英雄派對 蔡英文：台灣囡仔尚厲害 為奧運英雄喝采。取自外交部IG

為東奧代表團辦英雄派對 蔡英文：台灣囡仔尚厲害 為奧運英雄喝采。取自外交部IG

為東奧代表團辦英雄派對 蔡英文：台灣囡仔尚厲害 為奧運英雄喝采。取自外交部IG

為東奧代表團辦英雄派對 蔡英文：台灣囡仔尚厲害 為奧運英雄喝采。取自外交部IG

總統府今天為東奧代表團舉辦「台灣英雄凱旋派對」，蔡英文總統今晚表示，今年，台灣在東京奧運 取得史上最佳成績，今天她在總統府迎接我們的奧運英雄，並且用國軍儀隊的「劍門」，表達國家最高的敬意。因為這批台灣囡仔，是國家的榮耀「台灣囡仔尚厲害，為奧運英雄喝采」。

蔡英文今晚在臉書表示，雖然在疫情下，我們沒辦法安排遊行，但這場特別在總統府舉辦的台灣英雄凱旋派對，希望能讓選手們感受到慶功的喜悅。「我相信他們口罩底下有著輕鬆愉快的笑容，這是我們最期待的時刻」。

她說，今天也有上萬人一起線上參與，大家都紛紛透過留言，在直播中和選手互動，展現了台灣人支持運動選手的強大熱情。派對中，李智凱和湯智鈞代表所有選手，送她一個很特別的禮物，「上面收集了大家的簽名，我會好好收藏」。

除了選手的努力，蔡英文認為，所有後勤團隊更是功不可沒！代表團的教練、隊醫、運動防護員、物理治療師、陪練員和後勤人員，以及在奧運執法的裁判，再加上 國家運動訓練中心的營養師、體能訓練師、運動心理師等專業團隊，每一個人，都是我們的台灣英雄，也是今天的派對的主角。

在活動的最後，她送給大家有著「TAIWAN ＃1」的總統府特製背包，「希望奧運英雄再度站上國際舞台時，把台灣背出國，國家也因你們而偉大」。

她承諾，接下來，邁向2024巴黎奧運，政府的黃金計畫 將會持續下去，國訓中心也會繼續升級。對於選手和後勤團隊的支持，只會增加，不會減少！更希望，不只是政府，所有的台灣人，都要一起成為選手最大的後盾。今年夏天的東京奧運，就是台灣人更投入運動、更關注運動、更支持運動的開始，「讓我們一起來往前走！」