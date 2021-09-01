網友分享數百張不同花色、充滿年代感的電話卡，照片曝光後馬上吸引1萬7千多位網友按讚。(摘自爆廢公社公開版)

在以前智慧型手機，甚至手機都尚未普及的年代，要與人聯絡並不容易，因此講電話的時光也讓人格外珍惜。一位網友近日分享昔日的談戀愛戰績，曬出好幾疊使用過的電話卡，直呼「談戀愛很燒錢！」網友看完也驚呆了。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，「我們那個時代談戀愛是很燒錢的⋯⋯」。隨後也分享自數百張不同花色、充滿年代感的電話卡，照片曝光後馬上吸引1萬7千多位網友按讚。

對此，網友紛紛表示，「這是光榮的戰績」、「想必你的戀愛史多精彩」、「強！我都是直接殺到她家樓下」、「有點懷念，跟男友吵架也要用電話卡」。不少過來人也分享自己的另類戰績，「遠距戀愛，ㄧ個月電話費都要燒掉上萬元」、「比我猛，我當兩年兵，才用掉600多張卡，有100元和200元的」、「那時候當兵，一個月要燒四張200的電話卡」、「我記得我半年用了大概500張，一個月八九千月租的概念」。

還有網友分享，在當年電話卡盛行時還流行一個都市傳說，據傳將用過的電話卡貼上膠帶、立可帶、立可白等，就能夠延長使用壽命，但是否能成功就是另一回事了。「不知道誰教我的！電話卡用立可帶重新貼過可以再用」、「我都塗立可白耶、「未使用時先貼膠帶，金額用盡之後再撕下膠帶就復活了」、「塗立可白之後，錢就亂跳」。