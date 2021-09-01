高雄智慧農業再進化！全國首創推出Line版高雄農來訊，只要搜尋「@kh_agrinfo_bot」，就可一手掌握產銷資訊、防災告警資訊，讓產銷資訊可以一手掌握，加上原有之農產業資訊共通平台，服務更加值。

高雄首開地方政府之先，推動農產業持續轉行，開發高雄農來訊，整合常用的產銷及氣象資訊，發展智慧防災及智慧產銷服務，每小時可分析全台56種作物的防災告警資訊，及每天分析300項以上蔬果產銷資訊，每年也持續建置高雄211區位，4700項次的農情資訊數化圖資，更將有關資訊提供API開放，希望能協助智慧農業擴散應用。

為方便廣大農友隨時隨地查詢農業產銷資訊， 高雄農來訊再升級，推出高雄Line版農來訊，結合氣象及農情資訊，建立56種以上之作物降水、溫度等有關預警條件之專家系統，當作物所在鄉鎮氣象條件達到預警門檻，系統即發布告警、提供可能影響、防範建議、復耕復建及技術服務團等資訊供農民參考。

每日對300項以上之主要蔬果市場交易價格進行漲跌分析，並提供目前與往年同期價量、主產月份及市場價格趨勢等，讓農民可以瞭解市場價量走向。

農業局長張清榮說明，高雄積極推動智慧農業，除經由高雄農來訊提供智慧產銷及智慧防災，邀集產官學組成服務平台，並主動開放參與，提供防災告警等API及推出智慧農業補助計劃，希望能加速智慧落地，更經由Line讓產銷資訊更容易查詢使用，服務更多農民。