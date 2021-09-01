美國海軍陸戰隊史都華‧謝勒中校(Lt. Col Stuart P. Scheller Jr.)在網上直言批評美軍撤離阿富汗，他很快遭到更高層的「關切」，由於他不覺得自己哪裡有錯，他現已被免職。

美國陸戰隊時報(MarineCorps Times)報導，美軍撤離阿富汗，以及隨發發生的塔利班重新佔領阿富汗全境，這都導致美國的國際聲望大減，其實美軍內部也有不滿，謝勒中校在上星期四在自己個人的社交媒體上開直播談他對於撤軍的看法，他批評「美國的外交政策實在無能，令人不滿和蔑視」，這段影片引發論戰，截至星期一早上，影片觀看次數已超過 80萬次。

謝勒中校曾擔任過海軍陸戰隊東部高級步兵訓練學校(Advanced Infantry Training Battalion at School)的營長，他說「之所以有感而發，是看到喀布爾國際機場遭到ISIS-K的連續恐攻，當天有11名海軍陸戰隊員喪生。」

Lt. Col. Stuart Scheller Speaks To the American Leadership.…

「現在有這麼多人對國家感到不安，並不是因為海軍陸戰隊員表現不好，其實我們軍人總是能挺身而出。人們沮喪，是在於高層領導的決策讓人失望，而且他們不願認錯，也不承認自己搞砸了。」

我真不知道，為何國防部長、參謀長聯席會議主席沒有在美軍撤離戰略空軍基地巴格蘭機場(Bagram Airfield-BAF)時，跳出來阻止？怎麼沒人出來說『在我們疏散所有人之前，主動放棄基地絕對是個壞主意』，有沒有人這樣做過？當你在心裡不想這樣做時，有沒有主動舉手說『這樣子不對』。

謝勒的影片得到了大量支持，在 Facebook 上，一位評論者留言：「你說出了我們的想法，我為你感到驕傲。對於那天這些年輕人來說，無能的代價是永久性的。」

截至週一，那段影片獲得了 2400 個贊。

不久後，就傳出謝勒被上層關切。而謝勒也在臉書上說「我的上層正在做我在那個位字也會做的事情……如果我站在他們的立場上.....在我退出海軍陸戰隊之前，除了我先前發過的內容，不會再發表其他聲明。」

上星期五晚間，東部高級步兵訓練學校證實，謝勒已被解除指揮務，理由是「對他的指揮能力失去信任和信心」。

星期六，謝勒發布了第2段直播，表示他將辭去海軍陸戰隊的軍職。

「我可以在海軍陸戰隊再待三年，但我認為這不是我想走的路，我將主動辭去美國海軍陸戰隊的職務，即刻生效。」他似乎是在從一輛廢棄校車上拍攝的。

主動辭有可能失去退役服利，對此謝勒說，「這些不重要，只希望高層領導群能承擔起責任。」

美國海軍陸戰隊發言人發言人 山姆‧史蒂文生上校(Sam Stephenson)說，海軍陸戰隊正在採取適當行動，以確保謝勒 中校及其家人的安全和福祉。

謝勒在星期一於自己的LinkedIn 頁面上寫：「今天早上我上班時，我的指揮官命令我去醫院做心理健康檢查。我知道他為何這樣要求，我也接受了。我沒有什麼心理問題。」

謝勒服役榮譽相當多，包括國防服務獎章、功勳勳章（3 次）、戰鬥V的嘉獎獎章、伊拉克戰役獎章、海軍嘉獎3 次、海軍功勳獎章（2次）、人道主義服務獎章（2次）、聯合功勳單位獎、北約勳章-ISAF阿富汗、全球反恐遠征軍勳章、作戰行動勳章、海上服務部署勳章（5次）、銅星勳章、海軍陸戰隊表彰獎章（3次）、韓國國防服務獎章、海軍陸戰隊戰鬥教官勳章、全球反恐戰爭服務獎章和阿富汗戰役獎章。