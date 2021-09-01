「國內疫苗陸續到貨」、「趙少康集結戰鬥藍」等議題，成為台灣民眾近期關注的幾大時事，據輿情民調網站「聲量看政治」最新統計，我國六大政黨「國民黨、民進黨、台灣民眾黨、時代力量、台灣基進、新黨」近60天聲量統計，藍綠2黨各自基本維持在三至四成聲量，台灣民眾黨則維持在一至兩成。此次結果以民進黨聲量最高、國民黨居次，但僅差距1.9個百分點。

聲量看政治臉書粉專，PO出6大政黨近60天聲量走勢圖。(圖/聲量看政治 臉書)

臉書粉專「聲量看政治」1日貼文指出，在近60天的Google SERP網路聲量分析統計中，國民黨佔37.27%、民進黨佔39.17%、民眾黨佔13.51%、時代力量佔5.2%、台灣基進佔3.5%、新黨佔1.35%。而在近30天聲量統計中，國民黨佔39.62%、民進黨佔37.72%、民眾黨佔14.66%、時代力量佔3.85%、台灣基進佔2.75%、新黨1.40%。

「聲量看政治」分析，資深媒體人趙少康等人組成「戰鬥藍」，日前批民進黨的各項政策，聲量有小幅上升。其中，也包括趙少康等人將阿富汗情勢連結台灣，獲得頗多回響。不過，近一周的趨勢，國民黨微幅下跌。民主進步黨仍勝國民黨約1%。

「聲量看政治」進一步指出，民眾黨近一周聲量有被討論，小幅成長3%，主因是黨主席柯文哲拉黃文財加入民眾黨擔任媒體總監。