「華爾街日報」1日引述聯合國兒童基金會說法報導，北韓婉拒一批約300萬劑的中國科興疫苗，還說這些COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗「應該送往受疫情影響更大的國家」。

代表COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）發送疫苗的聯合國兒童基金會（UNICEF）告訴華爾街日報（The Wall Street Journal），北韓衛生部門以「全球疫苗供應有限，且其他國家確診病例激增」為由，拒絕接受這批科興疫苗。

一個南韓智庫指出，北韓當局因擔心疫苗副作用，7月時也曾拒絕接受一批AZ疫苗。

自疫情爆發初期，這個與世隔絕的國家就採取嚴格防疫措施，包括關閉邊境、限制國內旅行等。北韓迄今尚未通報任何COVID-19確診病例。

針對相關報導，UNICEF並未回應路透社的置評請求。COVAX計畫共同領導機構、全球疫苗與預防注射聯盟（Global Alliance for Vaccines and Immunisation GAVI）發言人則透過電郵回應：「我們會繼續與北韓當局合作，以協助應對COVID-19大流行。」