台灣女星劉心悠長期在香港發展，曾在電視劇《步步驚心》、恐佈片《盂蘭神功》等作品中，多次演出溫柔婉約的美女，但這回在最新港片《女人街，再見了》一改過往形象，穿上短褲背心，變身為在旺角女人街做生意的強悍女司機，更為戲剪了俐落短髮。

她透露，當初在剛到香港發展時，因為看過吳彥視演出的《旺角黑夜》，一直想到現場朝聖，但身邊朋友都說旺角很「雜」，勸她一個女生不要單獨前往，所以直到拍攝《女人街，再見了》時，她才首次踏入這個香港地標，她笑說：「幸好有機會來體驗一下，其實女人街真的有很多人情，是個充滿香港氣息的地方。」

劉心悠表示扮演貨車司機很有新鮮感，在造型上也花了不少心思，她笑說：「我問導演要不要身上加些刺青，還是要演抽菸戲都可以，但導演覺得沒必要，讓我覺得有點可惜。」但沒想到第一場戲她就受傷，她表示平日有跑馬拉松的習慣，覺得一場逃跑戲應該不用暖身拉筋，沒想到一個不小心，意外讓大腿肌肉拉傷，但為了現場拍攝的時間，她稍做醫治便咬牙繼續跑。

劉心悠平日有運動習慣，更熱愛跑馬拉松，之前對奧運消息也很關注，她尤其對舉重女神郭婞純的表現印象深刻，她說：「她領先第二名選手的成績非常多，真的太強了啊！我想她為了訓練一定付出很多時間、血和汗，真的太尊敬她了。」該片9月10日在台上映。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363