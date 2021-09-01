蔡英文總統昨在凱達格蘭論壇致詞提到，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，中廣董事長趙少康今天痛批蔡英文如「兩國論快閃族」，對此，民進黨發言人顏若芳表示，蔡總統執政以來態度很清楚，就是領導國家善盡區域責任，穩定兩岸和平現狀。

蔡英文昨在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞時說，「我們也努力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突」、「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式」

中廣董事長趙少康表示，後句要和平共存、不軍事對抗的「鄰國」，很明顯的就是「中國」。如果中國是鄰國，那台灣是什麼國？如果這不是兩國論，那什麼是兩國論呢？

對此，民進黨發言人顏若芳表示，蔡總統執政以來態度很清楚，就是領導國家善盡區域責任，穩定兩岸和平現狀，這是台灣多數民意支持，並得到國際社會普遍肯定。

她呼籲趙少康，無需為了聲量製造話題，「況且趙董事長對於兩岸關係的觀點顯然與台灣主流民意不盡相同」，一味蹭蔡總統的聲量，往極端路線發展，只會證明國民黨將兩岸路線越走越窄。