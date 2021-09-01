金馬創投會議去年增設劇集（Series）企劃項目大獲業界好評，今年更吸引來自九個國家地區的劇集企劃報名，名家眾多，競爭激烈，最終有19件企劃脫穎而出。

本屆入選企劃不僅類型多元，而且觀察精闢。包括金馬影帝莫子儀與樓一安導演用調酒帶出人生況味的《阿榮的酒吧》，《一頁台北》導演陳駿霖和于瑋珊夫妻檔推出《CF影像事務所》笑看廣告新鮮人的荒謬趣事，名導葉天倫與製作人葉丹青兄妹聯手的《看看你有多愛我》以親子網紅揭開家庭黑暗面，林涵的《錦繡》述說手工婚紗店的夢想故事，傅睿邨、沈姍儒共同編導的《劊子手》揭露行刑法警的內心世界，香港導演李卓風的《Ritalin》則大膽探討香港教育體制的扭曲問題。

改編精彩文本的則有《無聲》導演柯貞年、編劇林品君取材名作家李桐豪同名作品《非殺人小說》，《大餓》導演謝沛如將部落客生活搬上螢幕的《何百芮的地獄毒白》，《你好，我是接體員》繼暢銷書與舞台劇後也將被《破處》導演林立書改編成劇集。今年選入兩件動畫劇集企劃，包括《小貓巴克里》導演邱立偉改編漫畫家鄭問享譽國際的作品《東周英雄傳》，以及蘇俊旭及添田和弘台日攜手打造妖怪世界的《魁寶》。

還有以大時代為背景的吸睛題材，包括《噬罪者》導演張亨如的犯罪推理劇《迷霧之都》，資深製片陳其遠橫跨白色恐怖到黑金政治的《落日亡徒》，《第一鮪》導演孫介珩的戰爭法庭劇《聽海湧》，金鐘編劇詹傑改編人氣音樂劇的《麗晶卡拉OK的最後一夜》藉由神祕點唱機重返八〇年代繁華盛景的基隆港，新加坡導演葉佩娟的《返時追兇》更是穿越時空緝兇破案，增添奇幻元素。除此之外，王逸帆的《伏魔殿》、王鼎霖的《第九分局影集版》，以及陳大璞的《人生清理員》，也將從原作延伸出更多精彩故事，令人萬分期待。

為了協助優秀華語劇集作品取得創作資源與市場能見度，金馬創投會議再度與文化內容策進院合作，讓入選的台灣團隊或具台灣元素的國際合製團隊，不僅可參加11月10日至12日由文策院舉辦的「2021創意內容大會 (Taiwan Creative Content Fest)－內容交易市場」，進行國際投資與合製夥伴媒合，同時可申請文策院「內容開發專案計畫－劇本開發支持」及「國際合作投資專案計畫」兩方案，凡符合資格者，即可獲得最高新台幣200萬開發支持，與最高美金30萬製作投資。

2021金馬創投會議將於11月22日至11月24日於台北盛大舉行，得獎名單11月24日於閉幕典禮公布。

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