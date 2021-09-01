民進黨憲改小組人權與基本國策組於今天由桃園市長鄭文燦召集討論會議，與會委員多數建議選舉權與被選舉權應下修到18歲；針對人民的自由及權利，小組於討論過程中也同意憲法應朝向接軌聯合國人權規範方向進行修正。

民進黨憲改小組人權與基本國策組今天就社會各界所關注的18歲公民權及人權條款進行具體且有意義的討論。

憲改小組發言人林飛帆表示，參政的年輕化是世界普遍的潮流，也是許多年輕朋友共同等待的公平、可以決定自己未來的權利與機會；而不僅是如此，過去大多以釋憲方式來補足人權保障不周延的方式，如今可以透過這次修憲的機會，在憲法層次的人權相關條款上，賦予更多與時俱進的精神。

林飛帆指出，在今日小組會議中，與會委員多數具體建議選舉權與被選舉權應下修到18歲；而針對人民的自由及權利，小組於討論過程中也同意憲法應朝向接軌聯合國人權規範方向進行修正。