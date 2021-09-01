首批BNT疫苗將抵台，但BNT疫苗的施打順序和分類卻不斷引起爭議，中央疫情指揮中心在8月31日再度轉彎，開放讓18-22歲的大學生可優先施打。前民進黨立委郭正亮透露，各類疫苗的施打分類，讓18-20歲的大學生族群十分尷尬，因為他們沒疫苗可打，於是黨內有人提議加入這些人，但大學生又不能只加一半，最後就變成讓18-22歲可以優先施打BNT。

郭正亮1日在中天政論節目《正常發揮》中表示，全世界在計算完整保護力都是以打2劑疫苗為主，所以當然要針對那些最可能重症的人，讓他們快打2針，結果我們又怕不公平，而年輕人的問題是後來的，上班族也在叫，之後就衍生出優先讓全民打完第1針，但這個邏輯是錯的，全世界沒有人這樣在打，一定是先讓最風險最高的人打完2針。

郭正亮指出，事實上應該是盡快讓高風險者打完2針，其他的人就是有餘力再慢慢都打第1針，如果要大家都能打一針，最公平的就是照年齡序，用一個統一的邏輯。

郭正亮透露，本來BNT是優先針對12-17歲的族群，有人就說18-20歲都沒得打，這句話怎麼出來的，因為AZ和莫德納都可以讓20歲以上的人施打，而這就造成18-20歲的人沒得打，在英系的群組裡，就有人提議，19、20歲的沒得打，要把這些人加進去，問題是大學生不能加一半，所以才會有21、22歲加進來，但又有問題出現了，研究生怎麼辦？像台大、清大的研究生比大學生多，宿舍也住一起，甚至有些大學生會去上研究所的課。

這時，同台的資深媒體人謝寒冰對郭正亮說，「亮哥，研究生的範圍很大」，郭正亮則說，所以在22歲這裡就切了，可是21、22歲的是因為不能只有19、20歲族群才被加進來，他們是被連動到的。