針對中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨(8月31日)宣布，「即將抵達的BNT疫苗除了保留給12-17歲施打外，改由18-22歲優先施打」，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書痛批，是指揮中心自去年1月成立以來所做最愚蠢、最粗糙、最令人氣憤、足以走上街頭抗爭的決策之一；蔡總統和蘇揆應立即公開道歉，指揮官陳時中應承認錯誤，自請處分。民進黨台北市議員王世堅表示，社會有什麼批評，政府應廣納建言。政府並不會因為幾個年齡層的微詞或批評，就要垮掉，下次選舉就輸了，民進黨政府沒有這麼脆弱。

王世堅1日在政論節目《新聞大白話》中表示，現在年輕朋友發出這個聲音說，他們在繳稅、他們在工作，風險這麼高，什麼時候輪到他們打疫苗，他們這樣講非常有道理，我們政府要預見這一件事情。

王世堅接著表示，他希望政府不會因為哪幾個年齡層、社會有微詞、或批評政府幾句，政府就要垮掉、下次選舉就輸了，並沒有這麼脆弱。民進黨一路從黨外戰鬥上來到現在，我們能夠得到多數國人的肯定、支持，有一定的社會支持度，應該開放心胸。也就是社會有什麼批評，我要廣納建言。

王世堅指出，我們要趕快預先採購疫苗，所以說「謝謝」兩個字，沒有那摩困難。民間企業捐贈國家社會疫苗，我們很簡單說出兩個字，就是「謝謝」，不必去揣測他門的政治動機、他們門的目的，那些都不要講了。王世堅強調，若誰有辦法預先提到明天我們是不是要多採購疫苗、有什麼管道，我們政府都應該尊重，甚至要接受，而且政府要編預算去採購，多採購疫苗，沒有民眾會反對的，我們現在也採購很多項國家欠缺的物質，很多也浪費掉，而合理的浪費是應當的。