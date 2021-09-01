非洲豬瘟中央災害應變中心今(1)日表示，今天再新增2件非洲豬瘟病毒核酸檢驗陽性案件，分別為火腿1件及脆骨捲(軟骨腸)1件，均為新竹市查獲的越南產品，累計陽性案件16件。

應變中心表示，警政機關及各縣市查獲之疑似走私肉品，送樣檢驗累計共257件，今天於2件新竹的越南火腿及脆骨捲肉製品驗出非洲豬瘟病毒核酸檢驗陽性，累計陽性案件達16件。

應變中心說明，全國養豬場查核作業截至本日已完成6372場，今日新竹市查獲違法使用廚餘1件，累計11場；另對全國養豬場臨場訪視結果健康狀況均良好，環保署截至今日止，已移除各縣市放於公開位置的廚餘桶計共974桶。

此外，今日為禁用廚餘餵豬首日，農委會就9月1日至9月30日暫停養豬場運入及使用廚餘養豬稽查事宜召開會議，邀集地方動物防疫機關、畜政及環保單位共同討論，決議將針對飼養100頭以下小規模養豬場列為優先查核對象，以防範非洲豬瘟藉由廚餘傳入養豬場，請養豬農民務必配合執行，共同守住防疫最後一道防線。

應變中心呼籲，時近中秋節前是國外寄送肉類產品回台之高峰，不管是貨運快遞或郵政包裹，其自國外傳入非洲豬瘟之風險均極高，請全國民眾切勿自國外購入肉品，同時告知國外親朋好友切勿寄送肉品回國，若違規攜帶或輸入肉品入境最高將裁罰100萬元罰鍰。