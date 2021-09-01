台中市議會1日進行市政總質詢，市議員張家銨、蔡耀頡、李天生、江肇國、周永鴻聯合質詢。張家銨表示，自今年起累積至7月止，電動輔助車用電不慎致災案件已達11件，其中多起案件更是因國際移工於宿舍內有多輛電動輔助車同時共用延長線充電，以致電線走火致災的機率提高，並增加警消的工作量能。

張家銨表示，台中目前是臺灣國際移工人口第二多的城市，光是在今年4月及8月就已發現3起因國際移工電動輔助車充電不慎致災事件。國際移工多以電動輔助車作為日常交通工具，也可看見改車亂象，再加上多以多人居住為主，若多輛電動輔助車同時進行車輛充電，可能導致電線走火，提高火災發生率。

張家銨指出，目前大部分國際移工可選擇外租民宅，近期甚至發現有國際移工被安排居住在擴建貨櫃屋中，火災發生時更是難以逃生，既危害自身身命安全，若是火勢延燒更是危及鄰近民眾的居住安全。

張家銨呼籲市府對於國際移工的管理及宣導需要更加用心，防止再次發生同等憾事。

勞工局強調，市府將要求僱主及管理單位等，加強防範宣導及安檢，避免再發生同等憾事。