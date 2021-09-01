台中市各公車路線5月20日起，因應疫情三級警戒與高中職以下學校停課減班15％到20％。市議員周永鴻1日總質詢指出，大多數直轄市已經全面恢復至三級警戒前的公車班表，但台中市仍有許多路線減班，造成市民生活極大不便。他要求交通局，應儘速全面恢復公車班表。

交通局長葉昭甫說，因應高中職以下各級學校開學日，交通局協調客運業者今日起增加公車服務班次，平日增加600班次、假日200班次，尖峰時段班次將恢復到疫情前的服務水準，離峰時段也會視民眾搭乘狀況滾動式檢討逐步恢復。

周永鴻指出，三級警戒前台中市公車平日約有9500車次，三級警戒期間減班至約7400車次；假日原約有7300車次，三級警戒期間減班至約7000車次。他近日接到許多陳情，公車減班已經造成生活嚴重不便，影響族群從學生族、家長、上班族到長輩都有。

周永鴻說，交通局於7月27日疫情警戒將為二級後，表示將逐漸增班滿足尖峰時段需求。上週六（28）更宣布因應今天開學日，平日上下課尖峰時段增加600班次，假日針對部分人潮回流的觀光景點增加200班次。然而台北市、新北市、高雄市、基隆市等縣市公車自8月24日起，陸續恢復三級警戒前班表。

以185路豐原東站-清水為例，許多神岡學生會搭乘此路線到清水就學。但學生原本會搭乘的豐原東站5：55發車班次直到開學都尚未恢復，讓不少學生為了轉乘公車得提早一個半小時起床出門，或是改由家長接送，讓家長和學生疲於奔命。

周永鴻說，另一班218路豐原東站-神岡區公所原本一天只有6班車，但公車路線稀少的神岡豐洲、溪洲、神洲、北庄等地區，都有民眾仰賴此路線前往豐原，再轉乘其他車前往部立豐原醫院、潭子慈濟及榮總等大醫院回診拿藥。但7月起雙邊早上八點的車次因疫情減班，許多長輩就醫更加路迢迢。

葉昭甫強調，周永鴻所提的豐原客運185路及218路公車班次部分，客運業者同意恢復原發車班次，滿足通勤需求。