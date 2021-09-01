安娜貝爾也遵守防疫，入場戲院前噴酒精消毒。（華納兄弟提供）

恐怖大師溫子仁推出的原創驚悚新作《疾厄》。（華納兄弟提供）

恐怖大師溫子仁繼《奪魂鋸》、《陰兒房》、《厲陰宅》等系列電影後，再次推出的原創驚悚新作《疾厄》即將於2日上映。在上映前夕1日晚間舉辦特映會，邀請恐怖片迷搶先試膽，兩大「亡美」安娜貝爾、鬼修女也驚喜現身，全程陪看《疾厄》，讓粉絲越看越害怕。

《疾厄》同日也曝光終極預告，透過這個原創故事，重回溫子仁早期的恐怖根源，同時也為觀眾帶來嶄新又不同以往的題材。該片敘述故事主角麥迪森因不斷看到恐怖謀殺案實況的幻象而瀕臨崩潰，當她發現這些宛如噩夢般的幻象，實際上是真實發生過的殘忍血案時，她更加陷入痛苦的深淵。

溫子仁總是在找新方法來挑戰自己，也覺得過了這麼多年，是時候回歸初心，拍像是《奪魂鋸》、《非法制裁》這種風格的恐怖片，他說：「在《水行俠》、《厲陰宅》宇宙及《陰兒房》的系列電影接連問世後，我覺得需要換換口味，脫離超級英雄及鬼氣森森的領域，嘗試不一樣的東西。拍一些原創、大膽的故事對我來說非常重要。」

《疾厄》受80和90年代的恐怖懸疑片啟發，但究竟誰是蓋博瑞？溫子仁保密到家，表示片中混合各種他喜歡的不同類型，包含心理懸疑到義大利邪典電影，也看得到一點科幻片的影子，期待為觀眾帶來新的恐懼體驗。