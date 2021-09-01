大陸江蘇省徐州沛縣一名32歲男子阿亮（化名）才出獄，去年他在睡夢中夢見自己與二姊亂倫，醒來後深感噁心，竟持菜刀朝正在煮飯的二姊狂砍致重傷，經檢方偵結，依故意殺人罪將其起訴。

起訴書指出，2020年12月22日，阿亮在午睡時做了一個夢，他夢見與二姊發生性關係亂倫，而阿亮睡醒後，難以接受這個夢境，覺得二姊在夢裡的行為太噁心，遂心生想要砍死二姊的念頭。

同日晚間，阿亮衝去廚房拿起菜刀，一把朝正在煮飯的二姊頭上狂砍，甚至把二姊的左手拇指指頭砍斷，而阿亮犯後主動報警，經醫生鑑定，阿亮二姊的頭部與左手達重傷程度。此外，今年2月18日阿亮經醫院鑑定並無患有精神病，具備正常行為與判斷能力。

檢方指出，阿亮有竊盜、吸毒等前科，甫出獄7個月又犯下此案，致人重傷，犯罪事實明確；檢方考量其為累犯、犯後自首以及故意殺人，卻因意志以外的原因未能得逞等原因，依涉犯故意殺人罪將其起訴。

大陸刑法第232條明定，故意殺人者，可處死刑、無期徒刑或者10年以上有期徒刑；情節較輕的，處3年以上10年以下有期徒刑。

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