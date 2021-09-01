統一獅隊1日以12比7擊敗樂天桃猿，奪下3連勝、6連不敗，開路先鋒陳傑憲單場3安貢獻3打點成為致勝英雄，賽後他感謝前面隊友上壘讓他有當英雄機會。

獅隊今天繼續在桃園出戰猿隊，面對近期打得並不順手的側投投手黃子鵬，賽前總教練林岳平再度親自下場模擬側投餵球，2、3、4局各攻下1分。

5局上獅隊敲出3支安打、獲得1保送卻因選手看錯暗號，最終無功而返，下半局立刻被猿隊陳俊秀敲出3分炮逆轉，好在6局陳傑憲敲出勝利打點的安打，獅隊單局攻下6分要回領先，最終以5分差勝出。

陳傑憲坦言沒得分後遭到逆轉，心情非常嘔，6局上場打擊時他告訴自己果斷一點攻擊，收到好的效果，「我很感謝前面的棒次，讓我有機會幫助球隊打下勝利打點，其實第2打席時沒有串連起球隊攻勢我很自責，第二次機會時我有點緊張，有點想到那個打席時的畫面，但我就告訴自己果斷一點，不要猶豫、別想太多。」

獅隊今年碰上本季轉先發的黃子鵬打的並不順手，近期對上黃子鵬吞下3連敗，陳傑憲說：「一開始沒發現這數據，但在復賽後發現他對我們都丟得不錯，只要他上來時心理層面會比較有壓力，今天團隊就是強調該局首名打者就要想辦法上壘，上壘後如何推進，回到棒球的基本。」