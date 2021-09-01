被世界衛生組織(WHO)列入「需留意變異株」(variant of interest VOI)的新變種病毒株Mu，根據日本厚生勞動省今(1)日公布的資料，該國在6月、7月份在機場進行的COVID-19新冠肺炎檢疫結果中，發現2例感染Mu病毒株的病例，引起關注。

世界衛生組織在8月30日正式將新冠肺炎病毒的新變種病毒株「B.1.621」，病名為「Mu」病毒株。該病毒株是今年1月在哥倫比亞被發現，根據統計目前已經在至少26國發現相關感染病例。

日本經濟新聞根據日本厚生勞動省公布消息，6、7月在機場發現的2例Mu病毒株感染病例，一例是6月26日從阿拉伯聯合大公國(UAE)飛抵日本的40多歲女性；而另一例則是7月5日從英國抵達日本的50多歲女性。這兩人都是無症狀，但是體內帶有病原體。

據了解，該消息被公布，正是因為世衛正在監控Mu病毒株的感染情況，因此日本國立感染症研究所便把至今為止的檢查結果重新統計並對外公布。當前，Mu病毒株正受到世衛密切監控，被列為「需留意變異株」，而警戒程度仍低於當前感染力最強的Delta變異株(隸屬Variants of Concern VOC，高關注變異株)。