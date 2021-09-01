被封為「抖音第一美女」的24歲大陸網紅迅猛龍特蕾莎，人美EQ高，彷彿天仙下凡的高顏值讓她社群帳號吸引超過624萬粉絲追隨，每回開直播都吸粉絲們爭相收看，禮物刷爆整個螢幕。然而近日就有眼尖的網友發現，迅猛龍特蕾莎在某場直播中突然變成大小眼，吸引線上網友瘋狂追問「雙眼皮去哪了」，接下來出現的畫面更是讓網友嚇了一跳，感嘆迅猛龍特蕾莎未免太玻璃心了！

「抖音第一美女」迅猛龍特蕾莎人紅是非多，近日她又再次成為大陸網友熱議焦點。原來是有網友在論壇分享近日迅猛龍特蕾莎在某場直播中，播著播著一隻眼睛的雙眼皮突然掉了變單眼皮，讓她瞬間變成大小眼，一時間吸引大批網友留言追問：「雙眼皮去哪了？」

有網友發現迅猛龍特蕾莎直播一半突變大小眼，留言問她眼睛怎麼了，卻發現被對方拉黑，相當錯愕。(取自豆瓣)

該網友透露，迅猛龍特蕾莎當下有點語無倫次，而自己則在直播留言「眼睛怎了」後，就發現他已被迅猛龍特蕾莎拉黑，再也無法進入觀看直播，令他相當傻眼，同時更PO出他被迅猛龍特蕾莎拉黑證據，想證明自己有圖有真相。

對此網友意見兩極，有人直言「這就拉黑了？太玻璃心了吧」、「龍姐不是出名的高情商溫柔系嗎？這肯定不是龍龍」、「剛去看了一眼，雙眼皮還沒回來」，但也有粉絲忍不住為女神喊冤，「可能是管理員拉黑的」、「有一說一是管理員拉黑的，她一直都說自己就是一單一雙啊」，激讚女神就算單眼皮還是大美女一枚。