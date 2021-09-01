統一獅隊4局打完以3比1領先，5局時原本還有擴大優勢的機會，但第2棒的張偉聖1人在單局看錯2次暗號，讓獅隊無功而返，下半局樂天桃猿陳俊秀一棒逆轉，獅隊總教練林岳平賽後坦言，該局沒有得分是很嘔的攻擊局面。

5局上首位上場打者陳傑憲敲安，隨後盜壘失敗，第2棒的張偉聖獲得保送後試圖盜壘也被捕手林泓育抓到，獅隊單局3支安打、1保送沒有得分。

賽後陳傑憲透露，自己在一壘時教練有下達打帶跑戰術，但看到打者沒揮棒，自己啟動後就知道慘了，「小胖學長（林泓育）丟得很準，我們都沒成功下一局被逆轉，當下心裡會覺得很嘔，如果那一局有好好把握住的話或許就不會被逆轉。」

「餅總」也表示，5局陳傑憲上壘時，輪到張偉聖打擊，當時球隊是下打帶跑戰術，但打者看錯暗號未出棒造成跑者出局，他自己上壘後又看錯暗號，1個人同一局看錯2次暗號，「那一局我們安打、保送4個上壘沒有得分，是很嘔的攻擊局面。」

雖然子弟兵看錯暗號錯失得分契機，但林岳平也沒有太過苛責選手，「難免球賽會有這樣子的情況，（張）偉聖算很認真的選手，但有點『空空的』，要時時刻刻提醒、要鎖緊，提醒一些細節。」