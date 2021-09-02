新冠病毒不斷變異，又有一新型變種病毒引起世界衛生組織（WHO）關切，曾在8月初襲擊比利時一間療養院，引發群聚事件的哥倫比亞變種病毒「B.1.621」，31日被WHO以稱號「Mu」列為需留意變異株（variant of interest；VOI），似乎有對疫苗產生抗藥性的特性存在，值得關注。

除了目前在於全球流行的4大新冠肺炎變異株「Alpha（英國變種）」、「Beta 南非變種」、「Gamma巴西變種」、「Delta 印度變種」被WHO列為警戒變異株（Variants of Concern；VOC）外，WHO還列出5種需留意變異株，其中就包括「Lambda」秘魯變異株以及「Mu」哥倫比亞變異株。

哥倫比亞變種病毒的「Mu」代表著希臘字母的第12個字母「μ」，於今年1月首次在哥倫比亞出現，隨後延燒至歐美、南美等26個國家，僅管目前在世界的感染人口佔比仍小，但它的「免疫逃脫特性」卻吸引專家學者注意。

世衛的流行病學報告指出，初步數據顯示Mu變異株似乎對抗體更有抵抗力。英國公共衛生署（PHE）8月發現，Mu變異株能使注射疫苗或經感染而產生的抗體效力降低，具備躲避免疫反應的跡象。不過目前尚沒有證據顯示，Mu比Delta變種病毒的傳染力更強。

Mu變種病毒現在僅佔全球確診病例中的0.1％，但佔了哥倫比亞確診率的39％。除了它免疫逃脫特性需要進一步監控外，Mu未來是否會被WHO從VOI，升級為VOC仍須持續觀察。