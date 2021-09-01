一名媳婦在臉書抱怨，每個月光是支付公婆的孝親費就佔去薪水的一半，搞得她與老公完全沒有多餘的錢能買房，文章曝光後，引起網友熱烈討論。

這名媳婦在臉書專頁《靠北婆婆2.0》投稿，根據1日所刊出的內文指出，媳婦大抱怨每個月供給公婆的孝親費就佔去薪資的一半，大罵公婆簡直像米蟲一樣，還讓她與老公連房子都買不起，實在「好累！」

這名媳婦寫下，「然而公婆卻能一直伸手拿錢，買東買西、自私的逍遙自在，每每看到廢物兩老伸手拿錢的蕭貪嘴臉，都很想拿錢甩他們巴掌！甚至我還會在心底詛咒他們千百回！」

這名媳婦自陳，她實在不願意這樣想，但每月負擔兩老的開銷實在被逼得喘不過氣，不僅毫無生活品質外，這種苦生活也看不到盡頭，實在好想哭，希望網友能給點建議。這名媳婦在文末補充，她非常喜歡老公，因此離婚不在考慮範圍中，也難過地寫下，「真討厭這樣內心矛盾又壞心的自己」。

文章曝光後，有網友看不下去在留言區開嗆，「什麼叫兩尊米蟲，那叫妳老公先把他爸媽養他的錢全還清，那妳弟或妳哥養妳爸媽，那妳爸媽也是米蟲囉」、「妳也可以趕快S一S 以後妳兒子也可以不用養妳，免得妳媳婦罵妳米蟲」、「以後妳兒子也會長大，他也要養妳跟老公兩尊米蟲」。