對於指揮中心說「有疫苗就趕快打，品牌不要挑」、「疫苗夠了」，國民黨立委賴士葆感嘆，這些都是讓台灣民眾很崩潰的話；他表示，政府用公權力強行推銷沒有國際認證、保護力未知的疫苗，民眾難以接受！

賴士葆1日在臉書表示，民眾想要施打國際認證的疫苗，卻是有一搭沒一搭的零星進來，官員屢次說疫苗夠了，很多人至今打不到第一劑，打完第一劑的人不知何時可以打到第二劑。

賴士葆直言，對抗變種疫苗，先進國家開始在打第三劑，民間企業向BNT表達明年為台灣保留3千劑的疫苗，被陳時中說太多，這個數學的問題小學生都可以算得出來。他進一步說，明年已採購2千萬劑次世代莫德納疫苗，並不是明年就會全數如期到貨，前車之鑑，「採購」和「到貨」是兩碼事。

賴士葆痛批，3＋11防疫破口造成8百多人喪生，蔡政府所有的官員至今做到好做到滿，沒有一個人挑起政治責任下台，陳時中僅是口頭說負責，後來又全然推卸責任。至今蔡政府對於疫苗決策仍然政治考量多於防疫考量！