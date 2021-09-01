南島島國間的「小島大歌」計畫發起人BaoBao陳玟臻與丈夫、澳洲音樂製作人Tim Cole 6年來進行聲音採集、歌曲製作與展演策劃，而這趟用音樂航行的旅程並沒有因為疫情停歇，反而開啟了遠端共創的里程碑，花費一年跨海串連7國11位音樂家的新單曲〈Ta’u Tama〉。

由大溪地著名音樂團體Vaiteani為主唱，其中更加入新科金曲「原住民語專輯」得主漂流出口主唱Putad 、排灣族歌手Sauljaljui戴曉君等其他南島音樂人的音樂元素，戴曉君提到：「我們有一個群組，大概兩個禮拜就會視訊，不一定談音樂，像上次正在我蓋我的房子，就這樣拿著給大家看我生活的環境，每個人都可以分享自己，互相唱歌，也不一定一直講創作，就像家人一樣。」

而因疫情影響以往都是親臨現場實地錄音的BaoBao與Tim這次只能遠端透過螢幕與各國藝術家相見歡，但是仍然突破限制，共譜出了新歌，一首聽得見大溪地的微風、模里西斯的海灘、馬達家斯加的河床聲、台東海浪聲、屏東溪流相互唱和的多層次歌曲，新專輯也獲得文化內容策進院的支持。

同樣因為疫情關係，長年以旅行箱為家的BaoBao和Tim留在南投的老家，親手蓋起了人生中第一棟房子，兩人溫馨的家引起電視節目注意前往，花費六個月紀錄下WFH遠端工作的日常，並特別安排數位政委唐鳳驚喜遠端現身與兩人及家人共進午餐，唐鳳更表示現在必須一天跨越四五個時區，從早上七點開始與美國相關單位進行會議，直到晚上七點與歐洲、非洲地區代表視訊會議作，與小島大歌計劃在疫情下的遠端共創方式不謀而合。