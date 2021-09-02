39歲南韓女神全智賢和金融才子崔俊赫結婚9年，育有2子，39歲的她保養得宜，不管是臉蛋、身材都維持得很好，最近她為代言的珠寶品牌拍廣告，中空裝炸出11字腹肌，結實好身材完全看不出是雙寶媽。

全智賢出道以來一直是各大品牌的寵兒，廣告代言接不完，最近她拍了一支珠寶廣告，一連換了好幾套一身黑造型，除了有開V西裝連身裙、方領高衩長裙，還有一套帥氣褲裝，只見她內裡穿著短版上衣搭配長褲，中空露出一截蠻腰，明顯能看到超狂馬甲線，再加上西裝外套、高跟鞋，女神氣場相當強大。

全智賢拍珠寶廣告高貴優雅。（圖／翻攝自韓網）

全智賢炸出11字腹肌。（圖／翻攝自韓網）

全智賢日前才以《屍戰朝鮮：雅信傳》回歸小螢幕，出席線上記者會時，以一頭俐落短髮搭配挖空洋裝，小露蠻腰性感現身，凍齡模樣驚艷全場，雖然她笑稱自己不愛運動，每天都想躺在床上，但也謙虛表示做好身材管理對演員來說很基本，更被劇中男星爆料她連出國也很認愛運動卻也吃很多，讓全智賢笑回自己就是為了能夠大口享用美食，才這麼認真運動；而全智賢和朱智勛合作的《智異山》也定檔將於10月底全球放送，備受期待。

全智賢和崔俊赫7月突被爆已分居半年，男方還被傳疑似外遇，對此，全智賢公司表示是不實傳聞，將採取行動提告，而崔俊赫也在社交平台上發《灌籃高手》的梗圖回應，寫下：「我想當全全（全智賢）的老公」，直接否認婚變謠言。