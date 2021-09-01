一名高級太空官員周一表示，俄羅斯太空人在國際太空站的一個模組艙裡，又發現新裂縫，而且它可能會擴大。

路透社報導，俄羅斯能量火箭與太空公司(Energia ) 的總工程師弗拉基米爾·索洛維約夫(Vladimir Solovyov)說，太空站的曙光號功能艙(Zarya FCB)，某些地方發現了表面裂縫，「“這很糟糕，裂縫會隨著時間的推移而開始擴大。」

不過，他沒有說裂縫是否導致空氣洩漏。

曙光號是國際空間站俄羅斯負責區塊的一部分，它屬於太空站最早期的模組，於 1998 年 11 月發射，使用了23年。

航太官員表示，國際太空站大部分設備已經開始老化，並警告稱，2025 年之後可能會系統性的全面設備損壞。

太空站最近連續發生了幾起事故，新加裝的科學號實驗艙(Nauka)在對接時，不小時點燃了助推火箭，導致整個太空站偏離其正常位置。俄羅斯官員上個月表示，失控的原因是操作軟體故障和操作員的疏忽。

另外，從2年前就發生太空站的漏氣，修過幾次都沒有完全修好，俄羅斯宇航局( Roscosmos)上個月說，由於空氣洩漏，星辰號(Zvezda )的艙壓下降，該艙是國際太空站的休息住所。

俄羅斯決定在2025年合約跑完後，停止挹注國際太空站計畫，因為它的維護成本超過了俄國的財政承受能力。不過在時間到之前，仍然會繼續協助營運。