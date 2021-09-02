《張雅婷辣晚報》

BNT疫苗即將抵達台灣，指揮中心同意裕利以攝氏2到8度冷鏈車運送至地方縣市；但值得注意的是，有效期限從原先的6個月衰減到1個月，6小時內就要施打完，否則就失溫報廢。冷鏈業者認為，因地方政府冷藏設備與品質參差不齊，政府是將燙手山芋甩給地方政府。針對BNT疫苗，全國防疫學會理事長王任賢對此表示，地方政府冷藏不會有問題。

王任賢1日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，冷鏈部分應沒有問題。當初東洋要去買疫苗的時候，東陽承諾，這些東西他全部打包下來；所以問題不在負70度的空運，空運沒有問題，而是空運來了以後，地方的一些轉運，都要負70度，現在問題都已經解決了。

王任賢接著表示，只要空運負70度，剩下來要2到8度，這是我們常規疫苗的運送方式。所以只要能夠符合我們現在疫苗運送的一個規範，何況現在所有疫苗都是走相同的路，所以他不認為現在這個疫苗在接種方面會有問題。

王任賢指出，BNT疫苗來了，應不會有問題，當初東洋承諾要做的，現在則改成裕利。裕利是所有醫藥配給裡面最大的一個廠商。所以由它來做，基本上是非常合適的，基本上也沒有問題，所有的疫苗規定都由裕利來配送。如果走的是以前的規範，基本上不會有問題。