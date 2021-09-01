張彬彬殺青。（LiTV提供）

張彬彬飾演總裁。（LiTV提供）

張彬彬與孫怡CP感佳。（LiTV提供）

大陸演員張彬彬今年有3部口碑與收視兼具的作品，包括與楊冪合作的《暴風眼》、與景甜合作的《司藤》，現正播出的是與孫怡合作的都市浪漫劇《我和我們在一起》。

他日前接受LiTV線上影視專訪，聊到與孫怡合作印象最深刻的橋段，他意外把全劇最唯美粉紅的「天橋之吻互訂心中情」橋段，說成「汗流浹背根本累翻我…」，此話一出，瞬間將粉絲的泡泡完全戳破幻滅，笑翻大家。

這部作品是張彬彬第一次與「甜姊兒」孫怡合作，他說「孫怡跟戲裡夏顏的個性很像，私下很陽光率真，我屬於慢熱型，她則是馬上能跟大家打成一片，她的熱情讓我也跟著開朗起來，因此對戲過程很順暢」。

張彬彬的作品，每部都受肯定，好人緣又正能量的他，獲得不少演藝圈好友肯定，不過其中最特別是與楊冪的合作，一方面面對這位拍戲夥伴，一方面又是提攜自己的老闆。問張彬彬合作時會緊張嗎？他坦言：「記得剛開始跟冪姊拍戲，我還是新人，那時肯定是緊張的！怕自己表現不到位造成困擾，不過冪姊非常照顧大家，不斷給我鼓勵，空閒時還會開玩笑舒緩緊繃氛圍，也透過這樣的互動，彼此激盪出更多好建議。」

他透露：「冪姊私下是個快人快語豪爽的人，後來相處久了就變一家人了，她的敬業精神，是我工作學習上的標竿。」聊到跟迪麗熱巴這位熟到不能再熟的好友，張彬彬則說：「我們合作很有默契，她是非常認真又靈氣的女演員，我們合作過幾部劇，其中一部是『漂亮的李慧珍』，我飾演林一木一角，這是我從未嘗試過的角色塑造，因此印象特別深刻！」