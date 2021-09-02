原本有望因為疫苗研發，以及提高接種率而看見曙光的新冠肺炎(COVID-19)疫情，因為Delta變種病毒株的流傳，讓多個國家防疫工作可謂是打掉重練。但要留意的是，又有全新的新冠病毒變異株被發現，似乎又把疫情止息的那一刻往後推延。

當前全球正積極對抗Delta病毒株所引發的疫情，但是全新變異株又被發現，亦不可忽視。《路透》(Reuters)報導，科學家在南非發現了全新的新冠肺炎病毒變異株「C.1.2」，令人擔憂的是恐怕比Delta病毒株更具傳染力。

South Africa detects new Covid variant C.1.2https://t.co/rT4ZSdWf9O — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) August 30 2021

南非國家傳染病研究所與夸祖魯-納塔爾研究創新和測序平台（KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform）在《自然》（Nature）期刊發表的報告指出，「C.1.2」是從第一波大流行期間的「C.1」變種變化而來，突變發生率是每年41.8次。這數字有什麼意義？此突變速率比世界衛生組織列為「高關注變異株」(Variants of Concern，VOC)的還高出一倍(編註：Delta變異株即屬VOC)。

科學家也警告，雖然需要更多的研究才能夠確定突變對於病毒功能的影響，但從當前基因組及流行病學數據來看，「C.1.2」變異株有兩項「優勢」，頗令人擔憂，包含高傳播性，以及免疫逃逸(immune escape)特性。免疫逃脫是指可以躲避免疫系統的反應，這是施打疫苗後主要對抗病毒的方式，就是讓免疫系統有能力可以消滅病毒。

據了解「C.1.2」變種病毒是5月首度在南非被發現，目前在南非多省，以及英國、中國、剛果民主共和國、印度洋島國模里西斯(Republic of Mauritius)、紐西蘭、葡萄牙、瑞士等多國，都已經出現案例。而目前在南非確診「C.1.2」病毒株的比例上升的很快，5月為0.2%、6月來到1.6%，7月則增加至2%。在短時間內確診比例的情況，先前也曾在Alpha、Beta、Gamma變種病毒株上出現。

The new variant known as C.1.2 was first detected in May and has now spread to most South African provinces and to seven other countries https://t.co/4F9cZmEQED — ABS-CBN News Channel (@ANCALERTS) August 31 2021

報導中引述研究「C.1.2」變種病毒的科學家Richard Lessells之說法，他表示新變種病毒的出現，提醒人們疫情離結束那一刻，還差得遠。

換言之，或許你我的生活看似逐漸恢復正常，但對抗疫情仍舊是刻不容緩，且須持續進行的工作。

而雖然出現了看似傳染力更強的變種病毒， Richard Lessells也強調，人們並不需要過度驚慌，因為隨著疫情大流行的持續，更多變種病毒的出現幾乎是必然的。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計資料，累積至今日為止，全球確診數為217947269例，病歿者為4523702人。