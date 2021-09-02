鼻塞、鼻子過敏是許多民眾都有的慢性病，許多人終其一生都沒辦法徹底根治，是最惱人的病症之一。一名中年男子鼻塞整整一個月，不但沒有好轉，反而不斷惡化，嘴巴更次散發濃濃腐臭味，就醫後才驚覺自己已經鼻咽癌三期。

兒科醫師唐子涵在臉書分享自己看診經歷，他表示有個中年男子掛門診，鼻塞已經一個月沒好轉，越來越嚴重，甚至出現頭痛、聽力受損狀況，吃藥全都無效，甚至一張嘴就散發濃濃的副臭味。

唐子涵覺得狀況不單純，安排幫病患做內視鏡檢查，這才發現，鼻子裡面長了個大腫瘤，幾乎塞滿整個鼻腔，再檢查耳朵發現病人耳膜變琥珀色，有中耳積水問題，造成與年齡不相稱的聽力退化，讓他確信狀況不妙，追問後病人才表示，自己擤鼻涕都有血絲，頭痛也一直沒好轉。

唐子涵觸診病人頸部後沒摸到腫塊，立刻安排切片檢驗，果不其然是鼻咽癌，癌細胞已侵犯到顱底，雙側淋巴也轉移，斷定為鼻咽癌三期，後續只能安排病人接受放射與化學治療。

唐子涵說，幸虧檢查時有聞到病人口中腐臭味，以及確認擤鼻涕帶血絲，否則可能就此忽略，錯過為病人治療的機會。

唐子涵提醒，男性罹患鼻咽癌機率高於女性，其危險因子除了吸菸、喝酒與家族遺傳外，多與飲食習慣有關，尤其是愛吃醃漬物如煙燻物、鹹魚鹹肉的人，工作環境包括接觸甲醛或木屑也會增加染病機率。