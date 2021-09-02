疫情影響餐飲市場 守護分店唯一準則

疫情壟罩下，餐飲業衝擊慘烈，不少品牌因此難以為繼，成為疫情下的重災戶。據統計，光疫情初期根據統計全台就超過200多間加盟品牌分店無力續撐而倒店，連帶商圈店面招租林立，顯得格外冷清。但反觀這也是對餐飲連鎖市場形成一種少見的高強度壓力測試，連鎖加盟品牌是否能在疫情環伺下抵擋衝擊，幫助各分店穩住陣腳，甚至擴大版圖積極展店，端看企業總部的品質堅守及營運特質。

台灣餐飲連鎖「加盟」在近幾年蓬勃發展，在消費者習性及投資創業者的偏好特性下，餐飲加盟特別受到資本市場矚目，成為驅動內需市場的主要動能之一。雖說餐飲加盟品牌數不勝數，但卻僅少數能一路挺過食安風暴，可以穩定成長超過十個年頭，更遑論在此次疫情三級的限制之下，許多店家只期待能勉強維持營收不倒閉，各大品牌更別提還能穩定展店。但這樣的奇蹟在指標性平價連鎖餐飲品牌「雙醬咖哩」身上竟然看到了，上半年在疫情的衝擊下，除了讓既有的加盟店維持營運度過低潮，還能保有雙位數展店效率，顯示出該品牌在市場上的活耀度不容小覷，問到其成功關鍵，品牌負責人表示，主要應歸功於「高度標準化商品」及「總部具有能穩定擴張能量」的品牌特質。

雙醬咖哩2021年榮獲「華人第一品牌獎」。圖/業者提供

二代店不只追求空間舒適 異國風料理紅咖哩、綠咖哩閃亮登場

品牌負責人游先生表示，雙醬咖哩不僅推廣加盟，更細心致力於以餐飲品質向民眾扎根，也承蒙團隊的共同努力，自2009年創立以來獲得許多殊榮與肯定，像是2020年榮獲「亞太十大餐飲連鎖品牌金獎」，以及2021年再度榮獲「華人第一品牌獎」。雙醬咖哩秉持新鮮、美味、創新、研發擄獲饕客及創業者，除了品牌主打的「咖哩」以突破日式傳統的創意，將兩種醬汁完美融合，讓消費者感受到雙料口感，近期除了轉變店型的風貌，提供更舒適的用餐環境，再加入異國風味的紅咖哩、綠咖哩以及民眾喜好的各種炸物、可以大快朵頤的肉品，更多元的餐點選擇也是近期吸引更多加盟主詢問，在競爭白熱化的美食市場中勝出的原因之一。

對加盟主的扶持以及回饋社會 看到品牌對自我的期許

除此之外，雙醬咖哩從品牌創立開始，便相當積極挹注善款於各弱勢團體，負責人表示，這是一個對品牌壯大期許的初衷之一，有能力扶持弱勢是取之社會最好的回饋方式，在這波疫情的衝擊下，也捐贈數十套防疫衣、隔離衣，為台灣的防疫人員盡一份心力。

雙醬咖哩從品牌創立開始，便相當積極挹注善款於各弱勢團體。圖/業者提供

雙醬咖哩創辦者表示，自己的創業心法一點也不複雜，能夠給加盟主最好的獲利模式、穩定好品質、追求品牌給民眾的信賴感、加上用心的輔導，無疑就是一個加盟品牌和加盟主之間的雙贏模式，例如現在的外送趨勢，積極協助加盟主開通主流外送平台，指導流程，讓總部成為各分店營運的最佳後盾。或許正因如此，讓許多在這波疫情急於轉換跑道的人，有自信加入他們的行列。品牌負責人最後也不忘提醒創業者，近年開始加盟新品牌的風潮，每個品牌都有自己的優勢，但要能和品牌一起走的長遠，必須理性分析，選擇值得信任的品牌。若您想了解雙醬咖哩的加盟辦法可以參考官方網站。