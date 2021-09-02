生活中，我們每個人都有不同的個性，即使是同一個人也會有不同的面，畢竟我們每個人都是立體的，那麼多個你組合起來才是一個完整的你。就像有些人，他們可能很會活躍氣氛，有他們在就永遠都不會冷場，但是他們私底下卻很安靜。還有一些人，他們平時話很少，總是很安靜，可在網絡上卻很活躍

1.天蠍座

天蠍座人在生活中常常會給人一種很高冷的感覺，也不是很喜歡表達自己的觀點，很多時候更喜歡待在自己的世界裡。但是，在網絡的世界裡就不同了，他們往往會變得很主動，也願意分享一些自己的觀點和想法，這是因為網絡的虛擬讓他們有安全感，說出去的話只是在表達自己，不用擔心會傷害到別人。所以，儘管在平時的生活中話很少，但是在網絡這個虛擬的世界裡，他們卻會不斷地表達自我。

2.巨蟹座

巨蟹座人的個性本身就是比較安靜內斂的，再加上他們慢熱的個性讓他們在平時的生活中很少講話，尤其是在一些陌生的場合，甚至會覺得無所適從，只能低頭玩手機來逃避尷尬了。這也讓他們形成了在網上很活躍的習慣，好像只有在網絡上他們才能夠肆無忌憚的做自己，不用考慮別人喜歡不喜歡，也不用畏畏縮縮的不敢表達自己，不能說哪一個才是最真實的他們，只能說每個面都豐富的他們才構成了一個完整的巨蟹。

3.雙子座

雙子座人人際交往能力很強，不管走到哪裡都能夠迅速的拉近和別人之間的距離，體內甚至有一種自來熟的特質，所以他們的人緣很好。但是，在他們看來那些社交有時候卻會讓他們很疲憊，每天用歡樂來偽裝自己，卻沒有人真正懂他們內心的悲傷，而他們自己也願意把歡樂帶給身邊的人，所以只有在網絡上他們才會安心的吐露心聲，以此來尋找安慰，不用為了交情而隱藏自己的情緒對於他們來說才是最舒服的。所以，很多時候他們平時看起來很沉默，在網絡上卻很愛表達，很活躍。